Этой осенью падёт ещё один бастион ВСУ – британский аналитик

Максим Столяров.  
10.08.2026 17:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4387
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на ожесточённое сопротивление элитных подразделений ВСУ, Орехов берётся в окружение российской армией, и может быть освобождён уже осенью этого года.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на ожесточённое сопротивление элитных подразделений ВСУ, Орехов берётся в окружение российской армией, и...

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«Орехов уже в значительной степени изолирован от других украинских сил, он находится на выступе далеко на юге, и русские уже взяли его в полукольцо.

А российские войска, которые наступают с востока, судя по всему, перерезают основные пути снабжения.

Несомненно, в Орехове будет ожесточенное сопротивление. Там, как я подозреваю, находятся одни из лучших и наиболее боеспособных украинских войск», – сказал Меркурис.

«Но мне с трудом верится, что это сражение, если оно начнется всерьез, продлится долго. Скорее всего, мы увидим внезапный прорыв в Орехове, как это было, например, в Угледаре и других местах.

Как только станет невозможно продолжать сопротивление, все рухнет очень быстро.

И я, например, уверен, что Орехов падет в этом году, возможно, уже осенью», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Этой осенью падёт ещё один бастион ВСУ – британский аналитик

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