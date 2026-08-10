В Вашингтоне гаснет эйфория вокруг проигрывающей Украины – Меркурис
Вашингтон начинает разочаровываться в Украине, потому что ВСУ продолжают терпеть поражения на фронте и терять город за городом, а обрушить российскую экономику не удалось.
Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во время встречи НАТО в Анкаре Трамп и американцы в целом поддерживали нарратив об успехах Украины. А к моменту встречи в Вашингтоне они поняли, что их просто водят за нос.
И что Константиновка пала, что другие города тоже пали, что русские успешно адаптировались к атакам украинских беспилотников. Что российская экономика вовсе не на грани краха и что это украинцы, а не русские, оказались в тяжелом положении», – сказал Меркурис.
«И это, вероятно, объясняет, почему Трамп решил дистанцироваться от Зеленского и украинцев в тот момент. В любом случае, «The Atlantic» связывает снижение уверенности и угасание эйфории вокруг Украины с этой конкретной встречей», – добавил он.
English version :: Читать на английском В Вашингтоне гаснет эйфория вокруг проигрывающей Украины – Меркурис