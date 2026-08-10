Украинцы не возьмут в толк – как им готовиться к тяжелейшей зиме
Украинская власть, по сути, не имеет плана, как пережить предстоящую зиму.
Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил депутат ВР от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Депутат не понимает призывов власти с гражданам готовится к тяжелой зиме.
«Что именно должны граждане сделать в рамках этой подготовки, совершенно непонятно. И все те, кто им это советует, выглядят странно.
Если есть какой-то секрет, какой-то план, который граждане должны выполнить, нужно об этом сказать, уважаемые граждане, к примеру, вы должны дома иметь запас воды на 450 литров, которого вам хватит на такое-то количество времени, в течение которого, если будут повреждены водонасосные станции, мы успеем их отремонтировать. Я абстрактно сейчас говорю, но мы этого не слышим», – возмущается Бужанский.
По его словам, никто не называет даже примерных сроков восстановления подачи электроэнергии.
«По понятным причинам не слышим, потому что мы не можем понять и предугадать, какие будут последствия. Все знают, вся страна видит, что энергетики бросаются практически в огонь ремонтировать сразу же по горячим следам. Но каждый раз, как первый, никто не представляет себе масштабов разрушения, а энергосистема разбита ещё в течение прошлой зимы, и они сейчас по ней бьют.
«Граждане, готовьтесь к тяжёлой зиме»… Ну это прекрасно. Но так не разговаривают с людьми на войне. И мне кажется, что это очень большая ошибка. Нужно говорить откровенно, чего мы ждём, на что мы рассчитываем и какие у нас варианты», – причитал Бужанский.
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