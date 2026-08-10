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Мужчины-россияне, сбежавшие от мобилизации через Верхний Ларс, обладают в Европе большими правами, чем украинцы, которых будут высылать из ЕС на родину.

Об этом экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это прямое нарушение конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года. Самое странное, если бы россиянин приехал в Германию или Францию и сказал «я не хочу участвовать в боевых действиях», ему бы предоставили убежище. А украинцу не предоставят, потому что он должен воевать», – заметила Кнайсль.

Она уточнила, что с требованием вернуть мужчин к европейским лидерам обратился украинский узурпатор Владимир Зеленский.

«В ЕС проживает 3,4 млн украинцев. И большинство из них мужчины старше 25 лет. И вот замечательный ЕС, который так печется о правах человека, нарушает конвенцию ООН о статусе беженцев», – подытожила Кнайсль.

5 августа вступили в силу изменения предоставления временной защиты новым заявителям. Теперь украинцы от 23 до 65 лет, подающие заявление об убежище в ЕС, не могут его получить, потому что они должны участвовать в боевых действиях