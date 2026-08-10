Украиной правит новая хунта. Названы имена. Сорос не вошёл

Елена Острякова.  
10.08.2026 19:47
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский месяц назад создал себе хунту, которая заменила существовавшее после первого «картонного майдана» двоевластие, когда псевдопрезидент делил полномочия со структурами Сороса.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Владимир Зеленский месяц назад создал себе хунту, которая заменила существовавшее после первого...

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«В течение прошлого года все кричали: Зеленского можно отправлять в отставку, вместо него может руководить хунта. Так вот Зеленский решил сам создать хунту, в которую входят 6 человек, руководящие практически всеми процессами в стране.

Мы еще станем свидетелями того, сколько людей пойдет под нож, сколько будет возбуждено уголовных дел, закрыто тех или иных структур. Нас ожидает скандал за скандалом», – пророчит Бондаренко.

Он перечислил членов хунты. Это три генерала: и.о. главы СБУ Александр Поклад, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и глава украинского президентского офиса Кирилл Буданов.

В хунту также входят  замглавы президентского офиса Олег Татаров, премьер-министр Сергей Корецкий и новый глава ГУР Рустем Умеров.

«Эти шесть человек будут осуществлять власть в стране, а Зеленский будет ее олицетворением», – резюмировал Бондаренко.

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