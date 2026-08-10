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Если Запад не желает перекрывать экспорт российской нефти, то это должна сделать Украина.

Об этом в беседе с телеведущей-эестремисткой и террористкой Яниной Соколовой заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ и списавшийся по здоровью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два варианта. Или наши союзники принимают серьезное решение, перекрывают для российской нефти свои проливы. Это Дания, это Испания, с Британией вместе, это Египет, выход в Красное море – и это Турция из Босфора», – рассуждал Луценко.

Впрочем, он признает, что надежды на это минимальны, а потому Украине следует самостоятельно решать этот вопрос.

«Если наши союзники на это не годятся, значит, мы должны бить эти танкеры в территориальных водах России. Желательно пустыми, чтобы наши союзники не сильно пострадали от экологии. Я думаю, что это должна быть экологическая повстанческая армия имени Греты Тумберг в защиту северных оленей, жизнь которых усложняет эта вся российская добыча нефти. И вот, представить себе, что просто яхты, на которых стоят украинские FPV, просто барражируют в нейтральных водах», – заявил экс-генпрокурор.

Он говорит, что это проблемно для государства и его руковдителей, но, дескать, ради победы можно пойти на это.