Луценко: «Российские суда будет топить армия имени Греты Тумберг»

Игорь Шкапа.  
10.08.2026 17:38
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Если Запад не желает перекрывать экспорт российской нефти, то это должна сделать Украина.

Об этом в беседе с телеведущей-эестремисткой и террористкой Яниной Соколовой заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ и списавшийся по здоровью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Запад не желает перекрывать экспорт российской нефти, то это должна сделать Украина. Об...

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«Есть два варианта. Или наши союзники принимают серьезное решение, перекрывают для российской нефти свои проливы. Это Дания, это Испания, с Британией вместе, это Египет, выход в Красное море – и это Турция из Босфора», – рассуждал Луценко.

Впрочем, он признает, что надежды на это минимальны, а потому Украине следует самостоятельно решать этот вопрос.

«Если наши союзники на это не годятся, значит, мы должны бить эти танкеры в территориальных водах России. Желательно пустыми, чтобы наши союзники не сильно пострадали от экологии. Я думаю, что это должна быть экологическая повстанческая армия имени Греты Тумберг в защиту северных оленей, жизнь которых усложняет эта вся российская добыча нефти.

И вот, представить себе, что просто яхты, на которых стоят украинские FPV, просто барражируют в нейтральных водах», – заявил экс-генпрокурор.

Он говорит, что это проблемно для государства и его руковдителей, но, дескать, ради победы можно пойти на это.

«Я вот абсолютно уверен, что рано или поздно то, что делает [террорист ] «Мадьяр» на этой стороне фронта, сделают и на той стороне, либо официально наши союзники, либо неофициально наши добровольцы.

Признаки этого уже есть. Помнишь скандал, когда Греция вдруг возмутилась, что к ее берегам прибило обломки украинского морского дрона? Как ты думаешь, где взялся в Средиземном море украинский морской дрон? А помнишь, что перед этим один из российских танкеров теневого флота был атакован у берегов Ливии неизвестной морской дробью. Армия имени Греты Тумберг разбирается», – кривлялся Луценко.

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