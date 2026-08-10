Мир на Украине будут устанавливать евреи – и это «очень хорошо».

Об этом изображающий левого патриота в либеральных СМИ и безнаказанно называющий СВО «бойней» публицист Максим Шевченко заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим про украинцев, надо иметь в виду, что речь идет не только о славянах, но и про евреев, которые с ужасом смотрят на то, что происходит с их родиной…

Для них это вопрос бизнеса, если мирная сделка будет заключена при помощи хасидов.

И Кушнер, и Уиткофф это хасиды из движения «Хаббад». Трамп не является ни евреем, ни хасидом, но он использует влияние этой группы в разных регионах мира для достижения своих интересов», – рассуждал Шевченко.