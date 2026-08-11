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Воевавший на фронте депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов побоялся сделать точный прогноз об окончании СВО, но надеется, что это произойдет скоро.

Об этом он заявил блогеру Амирану Сардарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация, безусловно, крайне сложная. Мне кажется, что скоро закончится. И кажется, и надеюсь, что скоро», – сказал Милонов.

Он считает, задачи РФ по освобождению территорий скоро будут выполнены.

«Территориальные задачи скоро будут выполнены. Но в любом случае решение принимает верховный главнокомандующий. Я не пытаюсь съехать, просто это не моя компетенция. Но хотелось бы, чтобы мы как можно быстрее достигли наших целей, и СВО бы закончилась», – сказал Милонов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в Анкоридже Россия пошла на «непростые» уступки по СВО.

Однако граждане России до сих пор не осведомлены, на какие уступки по СВО была согласна пойти Москва, и какова судьба всех территорий, включенных в Конституцию РФ. Как, впрочем, и других исторических русских земель, остающихся под властью бандеровцев.