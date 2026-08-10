Пора привыкать, что «союзнички» всё время будут предавать Россию – Бабич

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России нужно учиться жить в мире ситуативных альянсов – и привыкать, что её соседи часто будут «предавать» ради своих интересов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель Дмитрий Бабич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо нам принимать решения на всю жизнь, и делить народы на те, которые нас предали, и те, которые нас не предали. Это, к сожалению, в сегодняшнем мире, где все время ситуативные альянсы, и все время правительство меняет политику ради безопасности, ради получения денег. Меняют и стороны в конфликтах. Если мы как-то закостенеем, потери будут и для нас, и для окружающих нас народов», – сказал Бабич.