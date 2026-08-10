Пора привыкать, что «союзнички» всё время будут предавать Россию – Бабич

Максим Столяров.  
10.08.2026 21:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России нужно учиться жить в мире ситуативных альянсов – и привыкать, что её соседи часто будут «предавать» ради своих интересов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель Дмитрий Бабич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно учиться жить в мире ситуативных альянсов – и привыкать, что её соседи...

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«Не надо нам принимать решения на всю жизнь, и делить народы на те, которые нас предали, и те, которые нас не предали.

Это, к сожалению, в сегодняшнем мире, где все время ситуативные альянсы, и все время правительство меняет политику ради безопасности, ради получения денег. Меняют и стороны в конфликтах.

Если мы как-то закостенеем, потери будут и для нас, и для окружающих нас народов», – сказал Бабич.

«Если говорить о том, кто нас не предал, ну вот самая не предавшая нация, наверное, после белорусов – это киргизы. Вот они были все время и в Таможенном экономическом союзе с нами, и теперь в Евразийском экономическом союзе, и русский язык у них имеет официальный статус.

Но на бытовом уровне часто мы не очень хорошо относимся к киргизам. По крайней мере, они не вызывают у нас такого интереса и умиления, как изредка заезжающие к нам представители враждебных стран: французы, американцы.

Представьте, приезжает господин Кушнер в Москву и приезжает министр иностранных дел Киргизии. Как вы понимаете, разница в интересе и в весе этих людей будет огромной», – добавил он.

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