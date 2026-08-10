На Украине закрываются целые производственные кластеры

Российские удары ведут к необратимым последствиям для украинской экономики.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ карательного батальона «Айдар», майор ВСУ Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшее время Украина столкнется с существенным сокращением, фактически закрытием экспортных производств. И если в Киеве преимущественно говорят о проблемах с «Новой почтой», «Эпицентром», «Розеткой» – в Кривом Роге, Запорожье и Днепре просто визуально видишь, как закрываются целые производственные кластеры. Это уже не единичные случаи», – сказал Лапин.

По его словам, для Украины фактически заблокировано Черное море из-за российских ударов по портам.

«Все это происходит на фоне катастрофического обмеления реки Дунай. Это практически перекрывает для нас и эту артерию. Вы знаете, что через Дунай мы загружали корабли, которые потом выходили в моря и шли себе куда шли. Особенно это касалось экспорта зерна…

Как результат, сейчас мы имеем очень много важных последствий. Де-факто украинская металлургия становится нерентабельной – и будет сокращаться. Вместе с этим мы будем иметь резкое ухудшение ситуации в большинстве экспортно-ориентированных так называемых базовых отраслей нашей экономики», – грустит бывший «айдаровец».