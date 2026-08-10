«Вопрос безопасности РФ»: депутатам пора запретить схемы с недвижимостью на Западе

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У родственников некоторых российских депутатов до сих пор имеется недвижимость в недружественных западных странах, что представляет угрозу безопасности России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вполитолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часть наших системных элит до сих пор имеют недвижимость в Европе. И если они на месте, здесь, в системе, то значит, мы не планируем бить [по Европе]. Когда в парламенте сидит человек, у которого до СВО была куча недвижки, и он просто на детей переписал – это вызывает огромное количество вопросов», – попросил прокомментировать ведущий.

«Мы уже пятый год воюем, и это довольно позорный факт – иметь в составе парламента, которые обладают недвижимостью в откровенно недружественных странах. Это позорище, сбой нашей политической системы. Нужно ставить вопрос ребром: либо мандат на стол и, пожалуйста, владей чем хочешь, где угодно, либо избавляйся, продавай, переводи там средства в Россию, в дружественные страны, и тогда спокойно там заседай. То, что у нас нет закона об обязательном декларировании зарубежной недвижимости, которая записана на самих депутатов и их ближайших и дальних родственников – это, конечно, такая себе ситуация», – сказал Пилько.