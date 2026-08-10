«Хочу, чтобы вы знали»: уровень доверия украинцев к ВСУ обвалился более чем в два раза

Игорь Шкапа.  
10.08.2026 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Социология, Украина, Экономика коллапса


Последняя социология показывает, что на Украине все больше проявляется процесс «оскотинивания общества».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ карательного батальона «Айдар», майор ВСУ Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Последняя социология показывает, что на Украине все больше проявляется процесс «оскотинивания общества». Об этом...

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«У нас есть 41% украинцев, которые не замечают проблем с демократией. Вообще, 20% украинцев довольны процессами демократии, которые есть в Украине.

Я не могу понять. Эти же люди, жесть, ходят где-то между нами. Они реально довольны демократией. 20% украинцев, это каждый пятый украинец, реально доволен демократическими процессами в стране. Я бы хотел уточнить, какими.

Мало того, 18%, практически каждый пятый считает, что он влияет на политику. Где эти люди?», – недоумевает Лапин.

Он добавил, что в стране есть 35% оптимистов и 24% супероптимистов.

«Но вот на вопрос, сколько еще будет продолжаться война, 42% украинцев сказали, что неизвестно. Боже, у нас таких людей много. Но есть 10% тех, кто считает, что до конца года. Я даже не знаю, это оптимисты или супероптимисты», – говорит бывший «айдаровец».

Особенно его поразило падение уровня доверия к армии.

«Вы в курсе, что доверие к ВСУ всего-навсего 39%. Помните сколько было?
80 плюс. К церкви доверие 32%, а к царю, к Зеленскому, 31%. Это называется процесс оскотинивания. Как бы то ни было, я хотел, чтобы вы просто знали эти вещи», – заявил Лапин.

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English version :: Читать на английском «Хочу, чтобы вы знали»: уровень доверия украинцев к ВСУ обвалился более чем в два раза

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