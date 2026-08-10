«Хочу, чтобы вы знали»: уровень доверия украинцев к ВСУ обвалился более чем в два раза

Последняя социология показывает, что на Украине все больше проявляется процесс «оскотинивания общества».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ карательного батальона «Айдар», майор ВСУ Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас есть 41% украинцев, которые не замечают проблем с демократией. Вообще, 20% украинцев довольны процессами демократии, которые есть в Украине.

Я не могу понять. Эти же люди, жесть, ходят где-то между нами. Они реально довольны демократией. 20% украинцев, это каждый пятый украинец, реально доволен демократическими процессами в стране. Я бы хотел уточнить, какими.

Мало того, 18%, практически каждый пятый считает, что он влияет на политику. Где эти люди?», – недоумевает Лапин.