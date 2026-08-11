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Для Украины выгоднее брать в армию наркоманов, а не нормальных мужиков.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил боец ВСУ с позывным «Историк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У ведущего, журналиста Николая Фельдмана, началась жаркая полемика с гостем эфира по поводу скандальных штурмовых полков, которые стал защищать ВСУшник.

«Армия полноценная, полномасштабной войны – это вообще маховик, который должен вообще на пятый год войны использовать любой контингент, который ему попадает в руки», – сказал «Историк», настаивая на необходимости призыва наркоманов.

Фельдман возразил, заметив, что это преступление, поскольку мобилизуют человека, который не в состоянии пройти подготовку, и фактически убивают его.

Он напомнил, что только по озвученным в СМИ данным, в полку «Скала» выявлено порядка двух тысяч наркозависимых.

«Ну, отлично. Значит, на две тысячи наркоманов на улицах будет меньше, и две тысячи наркоманов хотя бы как-то будут полезны этому обществу», – цинично ответил ВСУшник.

Ведущий назвал это «социальной утилизацией», в инструмент которой превращается армия.

«Подожди, смотри. Наркоманов, которые на улицах воруют, убивают, подсаживают на наркотики малолетних, распространением занимаются на всю Украину, это как бы немало. И вместо них мы берём две тысячи мужиков, которые работают, содержат свои семьи, и отправляем, потому что говорим: «Наркоманам не место на войне». Да, классная политика вообще подход офигенный. Так начни принимать наркотики, и тебя в армию не возьмут тогда», – заявил «Историк».

Он пожаловался, что потери Украины уже исчисляются сотнями тысяч, а потому в этой ситуации нельзя «отбирать лучших, чтобы дегенераты, наркоманы оставались жить».

«Это вообще не люди уже, это наркоманы. И для них война – это реально единственный способ показать хоть какую-то свою социальную полезность. И, тем более, когда их переломало, перекумарило, воюют они, я тебе хочу сказать, не хуже обычных людей. И так же поддаются тренировкам. Я не говорю о тех, кто «крокодилом» колются, и у них там повыгнивало уже всё. Нет, а вот «солевые» всякие – вполне нормально, отошли – и вперёд. Ну, а как? Ну, ты готов пойти вместо «солевого», убрать «солевого» в сторону и сказать: «Я, Николай Фельдман, мне жалко. Пусть он лечится, а я пойду». Я сомневаюсь. И я не пойду. Пусть лучше он идёт. Честно, я уже ходил», – резюмировал ВСУшник.

Следует указать, что в международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения наркомания классифицирована как «Психические и поведенческие расстройства».

Ранее признанный наркоманом не подлежал призыву в украинскую армию, но после огромных потерь и фактически полного исчерпания ресурса добровольцев Украина начала мобилизацию лиц с наркотической и алкогольной зависимостью. Кроме того призыву теперь подлежат люди с определенными формами рака, туберкулеза, ВИЧ и так далее.