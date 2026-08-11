Школа БПЛА «Русский легион» выпустила первый поток операторов

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Созданная в Москве отслужившими контракты бойцами-профессионалами добровольческого батальона БАРС-13 Школа операторов БПЛА «Русский легион» вручила дипломы первым выпускникам.

После трёх недель обучения молодые люди могут как пополнить ряды бойцов СВО, так и применить свои знания на гражданке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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За три недели курсанты научились управлять мульти-коптерными дронами разных видов, обслуживать их, готовить к полету, чинить, собирать и программировать.

Также молодые люди получили углублённые навыки, сопряженные с полетами: связи, схемотеники, программирования микроконтроллеров, методов навигации, расчета антенн, навыки пайки, изучили физические принципы полета и радиоволн.

Теперь они – полноценные операторы, которым по окончанию курса были выданы документы об образовании государственного образца.

Старший инструктор школы с позывным «Апрель» рассказал «ПолитНавигатору» о том, кто пришел на первый курс «Русского Легиона»:

«Не участники СВО. Но те, кто только туда собираются. Это одна часть курсантов. Другая, что помоложе, выбирает себе такое направление, как дополнительную специальность с прицелом на будущее (срочная служба или реальная работа). Но тех, кто просто скучает, и им хочется чего-то нового – пока не встречал, у нас все парни – четко определившиеся со своей судьбой и зачем им этот курс нужен, они не витают в розовых мечтах».

В ближайшее время школа объявит о наборе нового курса.