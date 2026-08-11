Майор ВСУ: «Технологии русских превзойдут «Старлинк»

Игорь Шкапа.  
11.08.2026 13:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4744
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Россия, Украина


Россия все более успешно противодействует американской системе спутниковой связи «Старлинк», которую используют ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия все более успешно противодействует американской системе спутниковой связи «Старлинк», которую используют ВСУ. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Старлинковское окно начинает закрываться. Это вполне прогнозируемая ситуация, потому что в нашей технологической войне нет каких-то стабильных технических решений, гарантирующих тебе стабильный результат в течение неограниченного времени», – сказал Луценко.

Впрочем, он утешает себя, что пока русские не могут полностью подавить Старлинк своими системами РЭБ.

Луценко называет Старлинк «супертехнологией, у которой еще есть потенциал».

«Но в той форме, в которой у нас есть, он будет у нас все менее или менее эффективным из-за противодействия русских», – говорит экс-депутат.

По его мнению, Украине надо двигаться по пути создания собственных спутниковых систем.

Он встревожен постепенным разворачиванием в космосе российской спутниковой группировки «Рассвет».

«Враг разворачивается, и в определенный момент он, возможно, даже сделает лучшие, более заточенные под войну технологии, чем «Старлинк», если все будет происходить так, как сейчас», – тревожится Луценко.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Майор ВСУ: «Технологии русских превзойдут «Старлинк»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора