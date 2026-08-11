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Украине не стоит надеяться, что Илон Маск разрешит использовать свои спутники Старлинк над Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вряд ли Илон Маск даст нам разрешение на работу именно над Россией. Если такой шаг произойдет, а он не произойдет, потому что это будет, по сути, вступлением Илона Маска, его корпорации в войну на нашей стороне с Россией. Они точно не хотят для себя таких проблем – и позволять украинской стороне работать Старлинком на территории России. Это политическая утопия, не будет этого», – сказал Луценко.

По его словам, если бы в США был суперлояльный к Украине президент, что гость эфира охарактеризовал как фантастику, то, возможно, удалось бы разработать какую-то юридическую схему.

«Но это лишь при условии, что Илон Маск согласился бы на это, как можно было бы взять все юридические риски именно на американское государство с корпорацией «Спейс», чтобы использовать эти терминалы для того, чтобы там хотя бы вести разведку, я не говорю поражения, на территории России», – рассуждал Луценко.

Он считает, что это было бы возможно лишь в том случае, если бы в США президентом был не Трамп, а «этнический украинец Трампенко».

Напомним, что диктатор Зеленский просит Маска включить Старлинк над Россией, от чего тот отказывается. По данным американских медиа, в ходе последнего визита Зеленского в США Маск отказался встречаться с диктатором.