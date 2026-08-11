«Вот если бы президентом США был Трампенко»: Маск боится прямо воевать с РФ – в Киеве клянут судьбу

Игорь Шкапа.  
11.08.2026 16:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 5258
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украине не стоит надеяться, что Илон Маск разрешит использовать свои спутники Старлинк над Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит надеяться, что Илон Маск разрешит использовать свои спутники Старлинк над Россией....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вряд ли Илон Маск даст нам разрешение на работу именно над Россией. Если такой шаг произойдет, а он не произойдет, потому что это будет, по сути, вступлением Илона Маска, его корпорации в войну на нашей стороне с Россией.

Они точно не хотят для себя таких проблем – и позволять украинской стороне работать Старлинком на территории России. Это политическая утопия, не будет этого», – сказал Луценко.

По его словам, если бы в США был суперлояльный к Украине президент, что гость эфира охарактеризовал как фантастику, то, возможно, удалось бы разработать какую-то юридическую схему.

«Но это лишь при условии, что Илон Маск согласился бы на это, как можно было бы взять все юридические риски именно на американское государство с корпорацией «Спейс», чтобы использовать эти терминалы для того, чтобы там хотя бы вести разведку, я не говорю поражения, на территории России», – рассуждал Луценко.

Он считает, что это было бы возможно лишь в том случае, если бы в США президентом был не Трамп, а «этнический украинец Трампенко».

Напомним, что диктатор Зеленский просит Маска включить Старлинк над Россией, от чего тот отказывается. По данным американских медиа, в ходе последнего визита Зеленского в США Маск отказался встречаться с диктатором.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Вот если бы президентом США был Трампенко»: Маск боится прямо воевать с РФ – в Киеве клянут судьбу

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора