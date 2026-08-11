Террорист Арестович «разочаровался» в иноагенте Латыниной и отказался участвовать в её эфирах
Признанный в России террористом и экстремистом экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отказался участвовать в совместных эфирах с эмигрировавшей из РФ журналисткой-иноагентом Юлией Латининой из-за того, что она «переобулась» – и перестала критиковать свою страну.
Об этом Арестович заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С Латыниной интервью продолжать не буду, считайте это официальным объявлением. Я долго уважал Юлию Леонидовну, ценил её как собеседника, собственно говоря, ценю и до сих пор.
Но моя история с ней закрыта не потому, что она путается в информации или ещё что-то. Потому что, с моей точки зрения, она совершила неприемлемый для меня моральный выбор. Она вообще перестала говорить о вине российской стороны и стала перебирать только и педалировать проблемы украинской, а это уже не интеллектуально честно. Это уже носит признаки пропаганды», – рассуждал недобиток.
«Второй момент, когда мы с ней начинали, факты очень легко заставляли её задуматься и разрушить существующую картину мира. Собственно говоря, она и сделала эту эволюцию, потому что она, как настоящий интеллектуал подвергла сомнениям свои основания и перешла с позиции тотальной поддержки Украины на позицию поддержки России.
Не Путина как режима, а России как своего государства. Я это понимал, я это допускал, я спокойно с ней общался, но, когда она стала предельно некритична к самим своим основаниям, началось доктринёрство. Вот такое вот. Я не заинтересован в доктринерстве», – заявил экстремист.
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