Террорист Арестович «разочаровался» в иноагенте Латыниной и отказался участвовать в её эфирах

Анатолий Лапин.  
11.08.2026 16:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1608
 
Дзен, Иноагенты, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Признанный в России террористом и экстремистом экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отказался участвовать в совместных эфирах с эмигрировавшей из РФ журналисткой-иноагентом Юлией Латининой из-за того, что она «переобулась» – и перестала критиковать свою страну.

Об этом Арестович заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Признанный в России террористом и экстремистом экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отказался участвовать...

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«С Латыниной интервью продолжать не буду, считайте это официальным объявлением. Я долго уважал Юлию Леонидовну, ценил её как собеседника, собственно говоря, ценю и до сих пор.

Но моя история с ней закрыта не потому, что она путается в информации или ещё что-то. Потому что, с моей точки зрения, она совершила неприемлемый для меня моральный выбор. Она вообще перестала говорить о вине российской стороны и стала перебирать только и педалировать проблемы украинской, а это уже не интеллектуально честно. Это уже носит признаки пропаганды», – рассуждал недобиток.

«Второй момент, когда мы с ней начинали, факты очень легко заставляли её задуматься и разрушить существующую картину мира. Собственно говоря, она и сделала эту эволюцию, потому что она, как настоящий интеллектуал подвергла сомнениям свои основания и перешла с позиции тотальной поддержки Украины на позицию поддержки России.

Не Путина как режима, а России как своего государства. Я это понимал, я это допускал, я спокойно с ней общался, но, когда она стала предельно некритична к самим своим основаниям, началось доктринёрство. Вот такое вот. Я не заинтересован в доктринерстве», – заявил экстремист.

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