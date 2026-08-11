«Четверть логистических площадей – в ноль за неделю. Впереди чёрная зима» – киевский политтехнолог

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Украина совершила ошибку, попытавшись положить российскую логистику и инфраструктуру, поскольку нарвалась на куда более мощный ответ.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И как мы видим, за неделю четверть логистических площадей в ноль. Сегодня проехался по супермаркетам. Сначала подумал, да свистят, заехал в «Мегамаркет», там всё окей, полный ассортимент, но потом заехал в «Фору» и «Сильпо». И там всё грустно, там всё заметно. Это же только полбеды. А Одесский порт – 84% пропускной способности по зерну. Аграрии плачут, говорю как есть – крах, особенно для мелких и средних фермеров», – сказал укро-эксперт.

Он считает, что Украине надо было воспользоваться моментом весной, когда Россия была согласна на воздушное перемирие в обмен на отказ от ударов по своим НПЗ.