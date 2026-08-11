Военкор подтвердил информацию властей об относительном улучшении ситуации на трассе «Новороссия»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация на трассе «Новороссия» значительно улучшилась по сравнению с началом лета, но все еще остается опасной.

Об этом в своем видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На каком уровне сейчас ПВО, перекрывающее материковую дорогу в Крым? Ну, я, честно говоря, не знаю, что за уровни градации. Но там за месяц только «Рубикон» наколошматил тысячу триста «Хорнетов», можете себе представить? Конечно, если вы спрашиваете про ехать с детьми по ней или нет, то я однозначно с детьми бы там не поехал. В конечном итоге принимает решение каждый человек собственным умом, но это пока не про съездить в отпуск в Крым по сухопутному коридору. Вы можете и туда, и обратно проехать совершенно спокойно, и не увидите там даже МОГи, а может всё закончиться трагически, даже если не вы будете целью, а стоящий рядом бензовоз, который могут атаковать. То есть ситуация на этой трассе значительно лучше, чем в июне, чем в начале лета, но всё-таки полностью угроза беспилотная, она остаётся», – отметил Коц.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ситуация на трассе «Новороссия» «значительно улучшилась в процентном соотношении, движение более-менее восстановилось».

Эту же информацию накануне подтвердил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий:

«Совместными усилиями Армии России, дорожных служб и МЧС удалось стабилизировать обстановку на трассе Р-280. Ситуация улучшилась, но призываю водителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности».

Читайте также: Зе-советник: Эффективность ударов по трассе Новороссия снижается.