«Подтвердило кадрами успех атаки ВС РФ по Киеву!». Укро-дипломат хочет выгнать ТВ Китая

Игорь Шкапа.  
26.05.2026 13:05
  (Мск) , Киев
Китайское ТВ продолжает работу на Украине, обеспечивая Россию кадрами объективного контроля результатов ударов по Киеву.

Об этом в своем блоге с негодованием написал экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Качественные видео ударов баллистики в реальном времени и их последствия они берут (вы не удивитесь) с CGTN (China Global Television Network – «Китайская глобальная телевизионная сеть»). Это китайский телеканал для международной аудитории на английском, русском и т.д. языках. Является государственным СМИ КНР и находится под контролем Отдела пропаганды Компартии Китая», – пишет экс-посол.

По его словам, «нарратив по этому каналу распространяется именно российский».

«Еще раз: видео – в реальном времени, в момент попаданий, с удобных ракурсов, в направлении специфических объектов, которые не распространяются в соцсетях… Думаю, на это следует обратить внимание!» – возмущается Чалый.

