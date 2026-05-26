«Надо звать в Киев Лукашенко!» – Украинский юрист раскритиковал Зеленского за приглашение самозванки Тихановской

«Имиджевый» визит самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской в Киев свидетельствует о том, что украинский диктатор Владимир Зеленский занимается имитацией политики вместо того, чтобы встречаться президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который реально принимает решения.

Об этом украинский юрист Роман Москаль заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы Зеленский был рациональным человеком, который желает добра Украине, в условиях, когда Лукашенко сам предлагает приехать в Киев и обговорить все спорные вопросы, он бы пригласил Лукашенко и все с ним обговорил. Беларусь – это наш сосед. Да, мы не должны забывать, что она предоставила свою территорию РФ для вторжения, но от этого наше соседство не изменилось. Беларусь все-таки нас не обстреливает. Поэтому встречаться с Лукашенко рационально, правильно и эффективно», – сказал Москаль.

Он назвал последние заявления Зеленского о якобы готовящемся вторжении с территории Белоруссии «типичным способом хайпа, оскорблений и провокаций, характерным для него».

Москаль также припомнил, что ранее Тихановская называла Крым де-факто российской территорией (хотя впоследствии от своих слов она открестилась).

Сама Тихановская по итогам вчерашней встречи с главой МИД Украины сообщила о достижении договорённости «в противодействии русификации и поддержке белорусско-украинских культурных и просветительских инициатив».

Самозванка также передала через Киев в ЕС «ряд предложений по санкциям против режимных предприятий и физических лиц» в Белоруссии.