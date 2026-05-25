Разрушение Бортнической станции аэрации под Киевом сделает Киев непригодным для жизни.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-соетник президента Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эксперт обратил внимание, что на Украине лишь скупо сообщили о попадании в станцию, «куда стекаются все нечистоты города», но без конкретики.

«Представьте, что она будет уничтожена. Там уничтожать ничего сложного нет. Для Киева будет полная катастрофа, абсолютная. Ничего сделать никто не сможет, все будет полностью уничтожено, жизнь в Киеве станет невозможна.

Еще тепло идет, жарко – это просто такая вонючая, мерзкая клоака. Это будет проявление сущности тех, кто захватили Киев, святой град. Они внутри такие, все, что есть, вылезет наружу.

Так что вы подготовьтесь, киевляне. Ну, не киевляне, киевлян там мало почти осталось. А вот те все, которые населились в город Киев, вы к этому подготовьтесь. От этого ничего не спасет, ничего», – прогнозирует Соскин.