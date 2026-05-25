«Кликуши дебильные, сука, радуются, что «Орешник» к ним летит», – бывший чиновник Минобороны Украины

Михаил Рябов.  
25.05.2026 14:01
  (Мск) , Киев
Просмотров: 689
 
Война, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Режим в Киеве развернул безответственную вакханалию в СМИ, высмеивая якобы бесполезный удар «Орешником» по Белой Церкви. Украинцев отвлекают от осознания, что Москва готова применить оружие массового поражения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Гольдарб указал, что власть в России осознаёт необходимость победы на Украине – и пойдёт для принуждения Киева на самые радикальные меры.

«Она рухнет, если будет её проигрыш в Украине. А выигрыш её в Украине, судя по всему, возможен только таким способом – применением всего ядерного потенциала или не всего, части, по Украине для того, чтоб уже закончить эту тему.

Вот этого хотят эти кликуши дебильные, которые, сука, радуются, что «Орешник» к ним летит без ядерной начинки?

Или будет мир без ядерки, или будет мир с ядеркой, а потом мир. Ну, взвесьте сами, что лучше?» – заявил Гольдарб.

По его мнению, теоретическая изоляция в случае применения ядерного оружия России не страшна:

«Россия по своим природным богатствам в состоянии себе позволить быть страной, с натуральным хозяйством. Она сама себя обеспечит. Косо, криво, полноценно, не совсем, но обеспечит. Там всего хватает. Это в том случае, если, как вы говорите, занавес со всех сторон закроется».

Читайте также: Кто подставляет Европу под ядерный удар?

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Кликуши дебильные, сука, радуются, что «Орешник» к ним летит», – бывший чиновник Минобороны Украины

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить