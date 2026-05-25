Режим в Киеве развернул безответственную вакханалию в СМИ, высмеивая якобы бесполезный удар «Орешником» по Белой Церкви. Украинцев отвлекают от осознания, что Москва готова применить оружие массового поражения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гольдарб указал, что власть в России осознаёт необходимость победы на Украине – и пойдёт для принуждения Киева на самые радикальные меры.

«Она рухнет, если будет её проигрыш в Украине. А выигрыш её в Украине, судя по всему, возможен только таким способом – применением всего ядерного потенциала или не всего, части, по Украине для того, чтоб уже закончить эту тему.

Вот этого хотят эти кликуши дебильные, которые, сука, радуются, что «Орешник» к ним летит без ядерной начинки?

Или будет мир без ядерки, или будет мир с ядеркой, а потом мир. Ну, взвесьте сами, что лучше?» – заявил Гольдарб.