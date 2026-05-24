«Российские удары намного эффективней наших!» – полковник СБУ
Украинские удары по российским тылам малоэффективны – и направлены, в первую очередь, на достижение внешнего эффекта.
Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть разница между эффектностью и эффективностью. Эффективность наших ударов по Московской области – 1%. То есть, из сотни дронов долетает только один. Это военная эффективность, а есть ещё политическая.
А эффективность вот этого удара беспилотниками – 3%, а крылатыми и баллистическими ракетами – 80%. Даже с точки зрения экономики, эффективность этого удара, который россияне нанесли по нам, намного больше.
У нас сейчас некоторые говорят: вот, мы по НПЗ бьем, а они по АЗС. Смешно? А теперь я скажу, что они делают – они ограждают поле боя. Они делают все возможное, чтобы ВСУ потеряли мобильность для перебрасывания своих резервов», – сказал Стариков.
«Они лишают наши войска мобильности, а мы наносим удары по НПЗ. Посчитайте, сократилось ли количество отгрузки углеводород и всего, что связано с деньгами, которые идут на войну?
Тут ещё вопрос, и чьи это еще НПЗ? Путин, насколько я понимаю, борется с олигархами. А зачем охранять НПЗ олигархов, если с нашей помощью НПЗ уничтожат, и нет олигархов», – рассуждал он.
