«Российские удары намного эффективней наших!» – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
24.05.2026 21:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 56
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские удары по российским тылам малоэффективны – и направлены, в первую очередь, на достижение внешнего эффекта.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские удары по российским тылам малоэффективны – и направлены, в первую очередь, на достижение...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Есть разница между эффектностью и эффективностью. Эффективность наших ударов по Московской области – 1%. То есть, из сотни дронов долетает только один. Это военная эффективность, а есть ещё политическая.

А эффективность вот этого удара беспилотниками – 3%, а крылатыми и баллистическими ракетами – 80%. Даже с точки зрения экономики, эффективность этого удара, который россияне нанесли по нам, намного больше.

У нас сейчас некоторые говорят: вот, мы по НПЗ бьем, а они по АЗС. Смешно? А теперь я скажу, что они делают – они ограждают поле боя. Они делают все возможное, чтобы ВСУ потеряли мобильность для перебрасывания своих резервов», – сказал Стариков.

«Они лишают наши войска мобильности, а мы наносим удары по НПЗ. Посчитайте, сократилось ли количество отгрузки углеводород и всего, что связано с деньгами, которые идут на войну?

Тут ещё вопрос, и чьи это еще НПЗ? Путин, насколько я понимаю, борется с олигархами. А зачем охранять НПЗ олигархов, если с нашей помощью НПЗ уничтожат, и нет олигархов», – рассуждал он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Российские удары намного эффективней наших!» – полковник СБУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить