Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия нанесла минувшей ночью удар «Орешником» по городу Белая Церковь в Киевской области. Украинские каналы публикуют кадры многочисленных разрушений в столице и предместьях. Жителей призывают закрывать окна и без необходимости не выходить на улицы из-за ядовитого воздуха от огромных пожаров.

Всего, по данным противника, за время ночной атаки РФ задействовала 600 ударных дронов, десятки из которых одновременно были в небе над Киевом, перегружая систему ПВО, а параллельно запускались «Цирконы», «Кинжалы», «Калибры» и баллистика (в общей сложности – около 90 ракет).

«Самая страшная ночь для Киева», – написал украинский юрист-нацист Андрей Смолий, ведущий мониторинговый канал тревог.

Накануне удара президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подготовить ответ бандеровцам за террористический удар по колледжу в Старобельске, где погибли 21 человек.

«Верховный обещал — армия исполнила», – комментирует радиоведущий Сергей Карнаухов.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев грозит новыми ударами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо бить – как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени».

А вот военкор Дмитрий Стешин настроен скептически – ведь символические цели как раз и не поражаются.

«Судя по украинским СМИ и блогам, удар их не впечатлил. Видео пожаров в Киеве снято, например, из машины, которая едет по мосту через Днепр. Что в некотором роде, выглядит унизительно. Так же унизительно выглядели вчерашние львовские массовые камлания по Бандере. Отправить «Орешник» туда, никому не пришло в голову. Наверное, не нужно. В догонку, у нашей патриотической общественности возникли неудобные, политически-незрелые вопросы – а у этого «Орешника» вообще есть «боевая часть»? И сколько стоит запуск одного изделия? Есть совсем неудобные вопросы, про Иран», – написал Стешин.

Обозреватель Вадим Авва уточняет:

«Что касается «ответного удара» – дело не в развалинах Киева или Львова. Дело в казни палачей и душегубов Зеленского, Буданова, Малюка, Бровди, Сырского, Ахметова, Порошенко и Пинчука, других менее известных, но не менее кровавых упырей».