Бывший подельник раскрыл ещё одно враньё Зеленского о ТЦК

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Большинство сотрудников ТЦК не то что никогда не были на фронте, а даже не имеют статус участника боевых действий, который можно получить даже на службе в тылу.

Об этом на заседании Верховной рады заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам рассказывают Министерство обороны, ВСУ о ТЦК? Что там все люди с фронта. Все слышали эту басню, что все с фронта, все прошли боевые действия? А я вам сейчас по каждому из регионов дам информацию, сколько процентов людей имеют УБД. Киев – 33%, Киевская область – 37, Волынская – 32, Закарпатская – 26. Ивано-Франковская область – 28, Львовская – 30, Ровенская – 27, Тернопольская – 33, Хмельницкая – 38, Черновицкая – 47, Винницкая – 33, Кировоградская – 38, Николаевская – 44, Одесская – 35. Херсонская – 25, Черниговская – 39, Полтавская – 34, Житомирская – 31. Помните, Зеленский сказал, что все должны быть с фронта, ни одного человека в ТЦК, а кто не был – отправить на фронт. Здесь видите, сколько людей на фронт можно отправлять. А рекордсмен – Луганская область, там 50%. Скажите, пожалуйста, где они проводят эти мобилизационные действия, в Луганской области, в каких населенных пунктах работают?» – сказал Разумков.