НАТОвские бомбардировки и расчленение Югославии были репетицией Запада перед Россией – Латынина

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Запад уничтожением Югославии отрепетировал то, что он хотел бы провернуть с Россией, разбомбив ее и разделив на части.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, покинувшего Украину журналиста Александра Шелеста заявила беглая рослибералка, иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО начало бомбёжки Югославии, это был очень хороший пример того, что типа теперь нам всё позволено. Во-первых, это был очень побудительный мотив для многих восточноевропейских стран – немедленно присоединиться к НАТО, потому что они смотрели на то, что происходит. А во-вторых, это был такой новый способ: «Теперь мы будем говорить, что такое хорошо и что такое плохо, и теперь мы будем такое решать в мире». Соответственно, Сербия, которая в этой ситуации выступила в качестве мальчика для битья, в качестве модели того, что можно сделать с Россией, она оказалась в страшном положении», – сказала Латынина.

Она также отметила, что добить послевоенную Сербию Западу удалось благодаря многочисленным неправительственным организациям:

«Обратите внимание, как интересно добили Сербию. Сербию ведь добили с помощью гибридных выборов. Потому что после кампании бомбардировок, после того как Милошевич сдался, он проводил выборы, тогда ещё не было принято сильно выборы подделывать. И было истрачено довольно большое количество денег на всякие различные сербские НКО, которые объявляли, что Милошевич – нехороший человек, а вот «мы – представители будущего и представители проевропейской Сербии». И тогда просто организаторы этих НКО хвастались, что то, что раньше было очень сложно сделать с помощью нескольких авианосцев, оказалось легко сделать с помощью нескольких миллионов долларов».

Латынина также подчеркивает кальку, которую Запад обкатал на Сербии и теперь применяет по отношению к России:

«Это была такая абсолютно блестящая операция, в результате которой современная Сербия оказалась, осталась с очень страшными ранами и одновременно была объявлена агрессором, врагом рода человеческого и вообще неправильными орками, и неправильной нацией, которая всё время совершает геноциды».

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