Американский офицер: Главная ошибка Запада – превращение СВО в аналог Второй мировой для русских

Анатолий Лапин.  
12.08.2026 17:26
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, День Победы, Дзен, Запад, История, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Огромной ошибкой западной коалиции было превращение СВО в войну на выживание для граждан России. Это стало своего рода аналогом Великой Отечественной (Второй мировой войны) для россиян, поддержавших конфликт.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной американский офицер Мэтт Виллиамс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Огромной ошибкой западной коалиции было превращение СВО в войну на выживание для граждан России....

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По мнению офицера, это произошло осенью 2022-го года, когда при поддержке Запада Украине удалось заставить российскую армию отойти из Харьковской области и Херсона.

«Я тогда был в Харькове. Именно тогда война изменилась, именно тогда Запад и Украина дали понять России, что это надолго, что мы будем поддерживать Украину. И мы увидели успешное наступление, сопровождавшееся спешными отступлениями.

Да, тогда было много потерь, но они не были катастрофическими. А тем, кто читает о потерях, я бы сказал, что нужно учитывать контекст и соотносить потери с ведением боевых действий Россией в обеих кампаниях, в которых русские или советские войска побеждали.

А когда Россия проигрывала в предыдущие века — (за этим следовало) восстановление после катастрофического первоначального поражения. Об этом нужно помнить, когда мы говорим о потерях», – призвал он.

«Я говорю, что они могут быть большими, но я не думаю, что они катастрофичны, если речь идёт о войне, которая стала экзистенциальной для русских. А экзистенциальность войны приводит к экзистенциальному применению силы. То есть государство готово пойти на любые издержки.

И я тогда сказал и подвергся за это бесконечной критике, что превращение войны в экзистенциальную — это худшее, что мы сделали. Потому что, когда вы сделали это возможным в 2022 году, это превратилось из военной операции в аналог Второй мировой войны – и фактически заставило население России поддержать эту войну», – заявил Виллиамс.

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