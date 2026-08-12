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Посол ЕС в Москве Ролан Галараг надеется, что спецпредставители Белого дома по Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отговорят Россию от освобождения Донбасса.

Об этом он рассказал телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, я не буду заниматься спекуляциями на тему настроя Путина. Пока что мы не видим со стороны России никакого настроя на серьезные переговоры. Мы снова и снова слышим только очередные ультиматумы. Когда Россия заявляет, что они должна получить полный контроль над всей территорией Донбасса, это ультиматум. Такая позиция не очень способствует началу переговоров. Кто знает, может быть, Кушнер и Уиткофф смогут найти какие-то подходы, чтобы все получилось», – вещал Галараг.

По его словам, за последние годы в Европе состоялось около десятка российско-европейских переговоров «второго трека», в которых участвовали отставные политики, но он не знает, о чем там шла речь.

Официальная позиция ЕС, по его словам, не отличается от ультиматума, который выдвинули России руководители Британии, Германии и Франции на встрече в Лондоне с украинским узурпатором Владимиром Зеленским в июне этого года. Правда, США этих требований пока не разделяют.