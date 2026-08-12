На Украине сборку дальнобойных дронов маскируют в актовых залах школ и других гражданских учреждениях.

Об этом заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для сборки украинских говнолётов подходит любой актовый зал, дворец культуры, мастерская, где достаточное количество пространства.

В гаражах – всё-таки так себе, это больше под фпв. А вот актовые и спортивные залы – всё подходит под эту сборку. Поэтому их где вычисляют, там и фигачат.

Я не знаю, насколько возможно остановить все гражданские перевозки, под которые маскируются перевозки в интересах ВСУ. Поэтому там, где выявляют, там и бьют», – сказал Трухан.