Россия начала бить по малейшему подозрению в сборке дронов

Максим Столяров.  
12.08.2026 11:02
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине сборку дальнобойных дронов маскируют в актовых залах школ и других гражданских учреждениях.

Об этом заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине сборку дальнобойных дронов маскируют в актовых залах школ и других гражданских учреждениях....

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«Для сборки украинских говнолётов подходит любой актовый зал, дворец культуры, мастерская, где достаточное количество пространства.

В гаражах – всё-таки так себе, это больше под фпв. А вот актовые и спортивные залы – всё подходит под эту сборку. Поэтому их где вычисляют, там и фигачат.

Я не знаю, насколько возможно остановить все гражданские перевозки, под которые маскируются перевозки в интересах ВСУ. Поэтому там, где выявляют, там и бьют», – сказал Трухан.

«Просто если раньше нужен был определённый процент уверенности, что это военный объект, то сейчас убивают при малейших подозрениях на то, что там есть сборка или хранение дронов.

А потом на Украине верещат, что вот, «там склад туалетной бумаги взорвали». Только что-то она детонировала там ещё сутки. Причём по характеру детонации ясно, что детонируют там заряды плюс-минус равные зарядам боевых говнолётов», – подытожил он.

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