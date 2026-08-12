Россия начала бить по малейшему подозрению в сборке дронов
На Украине сборку дальнобойных дронов маскируют в актовых залах школ и других гражданских учреждениях.
Об этом заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Для сборки украинских говнолётов подходит любой актовый зал, дворец культуры, мастерская, где достаточное количество пространства.
В гаражах – всё-таки так себе, это больше под фпв. А вот актовые и спортивные залы – всё подходит под эту сборку. Поэтому их где вычисляют, там и фигачат.
Я не знаю, насколько возможно остановить все гражданские перевозки, под которые маскируются перевозки в интересах ВСУ. Поэтому там, где выявляют, там и бьют», – сказал Трухан.
«Просто если раньше нужен был определённый процент уверенности, что это военный объект, то сейчас убивают при малейших подозрениях на то, что там есть сборка или хранение дронов.
А потом на Украине верещат, что вот, «там склад туалетной бумаги взорвали». Только что-то она детонировала там ещё сутки. Причём по характеру детонации ясно, что детонируют там заряды плюс-минус равные зарядам боевых говнолётов», – подытожил он.
English version :: Читать на английском Россия начала бить по малейшему подозрению в сборке дронов