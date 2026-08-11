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Днестр сегодня превращается для Молдовы из экологической проблемы в вопрос национальной безопасности. И объяснять происходящее только экстремальной жарой, засухой и глобальным потеплением было бы слишком удобно.

Да, климат меняется. Да, в Карпатах становится меньше устойчивых осадков, а длительные засушливые периоды сменяются короткими ливнями. Но природные факторы – лишь часть проблемы. Другая её часть создана человеком. К сожалению, Молдова слишком долго дипломатично закрывала глаза на действия Украины.

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10 августа министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что в нынешних условиях Молдова не поддержит строительство новых ГЭС на Днестре. Только за первые девять дней августа уровень воды в Днестровском водохранилище снизился примерно на 25 сантиметров после падения более чем на метр в июле. При этом Киев предлагал сократить сброс воды в Днестр с 85 до 70 кубометров в секунду.

Возникает простой вопрос: почему главная река Молдовы оказалась настолько зависимой от решений, принимаемых выше по течению?

Ответ известен давно. Днестр десятилетиями превращался Украиной в управляемый энергетический ресурс. В верховьях реки работает каскад гидротехнических сооружений – Новоднестровская ГЭС, ГЭС-2 и ГАЭС. Вода накапливается в водохранилищах, используется для производства электроэнергии и сбрасывается в соответствии с потребностями украинской энергосистемы.

В засушливые годы такая система становится особенно опасной. Вода нужна одновременно энергетикам, населению, сельскому хозяйству и экосистеме реки. Но интересы тех, кто находится ниже по течению, оказываются зависимыми от решений тех, кто контролирует плотины выше.

И это не проблема, возникшая после начала СВО. Украинские планы развития гидроэнергетики на Днестре появились ещё в 2016 году. Тогда была предусмотрена программа строительства шести новых ГЭС. Молдавские экологи уже много лет предупреждали: дальнейшее зарегулирование реки способно привести к сокращению стока, деградации экосистем и угрозе питьевому водоснабжению.

То есть нынешняя ситуация – результат не только климатических изменений, но и многолетней политики варварского и безответственного управления Днестром.

Особенно цинично выглядит то, что Кишинёв прекрасно понимал потенциальные риски, но предпочитал не обострять отношения с Киевом. После 2020 года Украина стала для молдавского радикально-прозападного руководства во главе с Майей Санду главным стратегическим партнёром. И вопрос Днестра постепенно оказался принесён в жертву геополитической солидарности.

Можно было бесконечно демонстрировать поддержку Украине на международных площадках. Но когда речь заходила о вполне конкретном вопросе – сколько воды должно оставаться в Днестре, – Кишинёв был значительно осторожнее.

Сегодня последствия этой политики становятся очевидными. Днестр обеспечивает около 80% потребностей Молдовы в воде и примерно 99% водоснабжения Кишинёва. Если река продолжит мелеть, речь пойдёт уже не об экологии, а о питьевой воде миллионов людей.

Поэтому, если ставится задача спасти Днестр, планы строительства Украиной ещё шести ГЭС должны быть категорически пересмотрены. Нельзя одновременно говорить о дефиците воды и расширять систему гидротехнических сооружений, которая ещё сильнее регулирует естественный сток реки.

Молдове необходимы юридически обязательные гарантии минимального экологического стока, прозрачный мониторинг работы украинских ГЭС и полноценная оценка воздействия каждого нового проекта на весь бассейн Днестра.

И главное – Кишинёв должен перестать приносить собственные национальные интересы в жертву геополитической конъюнктуре. Правительства приходят и уходят. Президенты меняются. Геополитические союзы тоже меняются. А Днестр остаётся. Если его окончательно превратят в зарегулированный энергетический резервуар, никакая декларация о «стратегическом партнёрстве» не вернёт Молдове воду.

Нынешняя засуха лишь обнажила проблему, которую годами предпочитали не замечать. Природа создала дефицит воды. Климат его усилил. Но человеческая политика сделала последствия гораздо опаснее.