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США намерены держать монополию на возможность сбивать баллистические ракеты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский авиаэксперт Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт рассказал, что представители американской компании Raytheon (разработчик систем «Пэтриот») встречались с [диктатором] Владимиром Зеленским и обсуждали, что нужно для того, чтобы Украина получила лицензии на производство противоракет к этим системам.

«Мы очень ожидали, что это будут какие-то серьезные разработки, что это будет новый технологический прорыв, что мы сейчас будем с американцами целоваться в десна, и все будет хорошо. Но оказалось, что нам предлагают делать такие вещи на уровне лошадиного оружия начала прошлого века или конца предыдущего. Нам предложили делать такие вещи, которые никак не соответствуют каким-либо технологическим прорывам», – возмущается Криволап.

Недоволен он и появлением в американских СМИ материалов, где говорится об опасении американцев передавать лицензии, поскольку опасаются кражи украинцами технологий.

По его мнению, в США боятся, что будут «терять безумные деньги и безумное позиционирование на рынке».

Эксперт считает, что американцы против инициированного Украиной совместного с ЕС проекта «Фрея» по созданию мобильной системы противоракетной и противовоздушной обороны, поскольку считают это угрозой американской монополии.