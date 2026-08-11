Милонов: Российская наука 20 лет топталась на месте, а за годы СВО рванула вперед
Западные санкции, введенные после начала СВО, спровоцировали развитие науки и технологий в России.
Об этом депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил блогеру Амирану Сардарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наш прогресс здесь очевиден. И научные разработки… Возвращаясь к понятной для меня военной теме, тот уровень прогресса в радиоэлектронике, цифровых технологиях, который есть сейчас, он просто впечатляет. Мы за несколько лет шагнули настолько вперед, а до этого 20 лет стояли на месте по сравнению с тем, что мы видим сейчас», – сказал Милонов.
Он пояснил, что видит прогресс во многих областях, но не в космонавтике.
«Я сталкиваюсь сейчас с огромным количеством новых технологий. Это и лазерные системы. Оптические системы.
К сожалению, из-за огромных упущений у нас буксует спутниковая отрасль. Мы не создали спутниковой группировки, которая нужна. Уверен, сейчас мы к этому придем. Я знаю некоторые разработки. Надеюсь, они реализуются», – заключил Милонов.
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