«Или английская королева, или майдан»: кровавого шута Зеленского поставили на растяжку

Игорь Шкапа.  
11.08.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1257
 
Дзен, Майдан, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Для [диктатора] Владимира Зеленского ухудшается обстановка как внутри страны, так и на фронте.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для [диктатора] Владимира Зеленского ухудшается обстановка как внутри страны, так и на фронте. Об...

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Один из подписчиков задал вопрос, можно ли считать, что Зеленский сейчас паникует.

«Не знаю, в панике или нет, но то, что у него не самое лучшее настроение, даже невербальная мимика показывает, что гарант на нервах. Это заметно невооруженным глазом. Даже обнимашки в Сербии, по большому счёту, ничего не меняют», – сказал эксперт.

По его мнению, у Зеленского «погорает», поскольку ничего не вышло с анонсированным 40-дневным «принуждением России к миру».

«И внутриполитическая ситуация такая, что он колеблется – то ли превратиться в английскую королеву, то ли получить долгоиграющий политический кризис, который может закончиться чем угодно, даже майданом. Фобия майдана никуда не исчезла из стен Банковой», – резюмировал Золотарев.

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English version :: Читать на английском «Или английская королева, или майдан»: кровавого шута Зеленского поставили на растяжку

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