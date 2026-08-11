«Или английская королева, или майдан»: кровавого шута Зеленского поставили на растяжку

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Для [диктатора] Владимира Зеленского ухудшается обстановка как внутри страны, так и на фронте.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из подписчиков задал вопрос, можно ли считать, что Зеленский сейчас паникует.

«Не знаю, в панике или нет, но то, что у него не самое лучшее настроение, даже невербальная мимика показывает, что гарант на нервах. Это заметно невооруженным глазом. Даже обнимашки в Сербии, по большому счёту, ничего не меняют», – сказал эксперт.

По его мнению, у Зеленского «погорает», поскольку ничего не вышло с анонсированным 40-дневным «принуждением России к миру».