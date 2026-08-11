Милонов: Россия не должна поддаваться на искушение полу-мирием

Елена Острякова.  
11.08.2026 21:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1109
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У России есть силы и ресурсы, чтобы достичь всех целей СВО.

Об этом депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил блогеру Амирану Сардарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России есть силы и ресурсы, чтобы достичь всех целей СВО. Об этом депутат...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сложно, но задача будет выполнена. Просто, у нас выхода нет другого. Нельзя  на половине закрыть глаза и сказать «мы в домике». Силы и дух продолжать у нас есть. Ресурсы тоже есть», – сказал Милонов.

Он считает, что любое перемирие станет разбазариванием ресурсов и предательством павших.

«Если мы начали, надо сделать так, чтобы потраченные силы, средства, жизни, здоровье – были потрачены за Родину эффективно. Не останавливаться на каком-то Минском полумирии. Уже это было, мы это проходили сто раз.

Велико искушение сказать: все, закончили. Но мы же видели, что произойдет. Никто не остановится», – подчеркнул Милонов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Милонов: Россия не должна поддаваться на искушение полу-мирием

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора