Многие европейские политики ещё в 2022 году понимали, что начало крупной антироссийской войны обернётся кровавой катастрофой для всей Европы.

Об этом на канале «School of War Podcast» заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я особенно хорошо запомнил разговор с немцами. Один высокопоставленный представитель администрации канцлера сказал: если это должно произойти, не лучше ли, чтобы всё закончилось быстро? Украинцы проиграли бы, и на этом бы всё закончилось.

Я понимаю, почему он так сказал, но категорически с ним не согласен. С момента начала вторжения прошло уже 4,5 года, и было убито и ранено столько людей.

Но я по-прежнему считаю, что он [немец] был не прав, когда пытался сказать, что это будет катастрофа и кошмар для всего мира. Кошмар для Украины и России, и лучше поскорее со всем этим покончить», – рассуждал Джонсон.