«Я пошёл навстречу их сильным чувствам» – Борис Джонсон признал, что сознательно разжёг войну на Украине

Максим Столяров.  
11.08.2026 22:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 670
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Многие европейские политики ещё в 2022 году понимали, что начало крупной антироссийской войны обернётся кровавой катастрофой для всей Европы.

Об этом на канале «School of War Podcast» заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие европейские политики ещё в 2022 году понимали, что начало крупной антироссийской войны обернётся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я особенно хорошо запомнил разговор с немцами. Один высокопоставленный представитель администрации канцлера сказал: если это должно произойти, не лучше ли, чтобы всё закончилось быстро? Украинцы проиграли бы, и на этом бы всё закончилось.

Я понимаю, почему он так сказал, но категорически с ним не согласен. С момента начала вторжения прошло уже 4,5 года, и было убито и ранено столько людей.

Но я по-прежнему считаю, что он [немец] был не прав, когда пытался сказать, что это будет катастрофа и кошмар для всего мира. Кошмар для Украины и России, и лучше поскорее со всем этим покончить», – рассуждал Джонсон.

«Но я считал, что это не верно, и мы должны помочь украинцам сопротивляться. И ведь они хотели сражаться, и это одно из самых сильных человеческих чувств.

Но всё равно некоторые люди и Кремль обвиняют меня. Они говорят, что после вторжения в апреле был период, когда наблюдался реальный прогресс в достижении приемлемого решения. И они сказали, что моя поездка в Киев стала причиной прекращения мирных переговоров, что я всё испортил и мирное соглашение стало невозможным», – возмущался бывший премьер.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Я пошёл навстречу их сильным чувствам» – Борис Джонсон признал, что сознательно разжёг войну на Украине

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора