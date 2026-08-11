«Я пошёл навстречу их сильным чувствам» – Борис Джонсон признал, что сознательно разжёг войну на Украине
Многие европейские политики ещё в 2022 году понимали, что начало крупной антироссийской войны обернётся кровавой катастрофой для всей Европы.
Об этом на канале «School of War Podcast» заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я особенно хорошо запомнил разговор с немцами. Один высокопоставленный представитель администрации канцлера сказал: если это должно произойти, не лучше ли, чтобы всё закончилось быстро? Украинцы проиграли бы, и на этом бы всё закончилось.
Я понимаю, почему он так сказал, но категорически с ним не согласен. С момента начала вторжения прошло уже 4,5 года, и было убито и ранено столько людей.
Но я по-прежнему считаю, что он [немец] был не прав, когда пытался сказать, что это будет катастрофа и кошмар для всего мира. Кошмар для Украины и России, и лучше поскорее со всем этим покончить», – рассуждал Джонсон.
«Но я считал, что это не верно, и мы должны помочь украинцам сопротивляться. И ведь они хотели сражаться, и это одно из самых сильных человеческих чувств.
Но всё равно некоторые люди и Кремль обвиняют меня. Они говорят, что после вторжения в апреле был период, когда наблюдался реальный прогресс в достижении приемлемого решения. И они сказали, что моя поездка в Киев стала причиной прекращения мирных переговоров, что я всё испортил и мирное соглашение стало невозможным», – возмущался бывший премьер.
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