ТВ «Галичина»: Россия так и не загнулась, а вот нам, похоже, гаплык

Вадим Москаленко.  
12.08.2026 11:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2131
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса


Надежды на крах экономики России не оправдываются. На ведение СВО хватит денег в бюджете ещё как минимум несколько лет.

Об этом на канале «Галичина» заявил председатель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Надежды на крах экономики России не оправдываются. На ведение СВО хватит денег в бюджете...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У них внутренний долг страны – 26-27% от ВВП страны. А в США – более 127%.  Поэтому им на это плевать, они это переживут. У них есть золото и бриллианты. Они продают золото на мировой арене для того, чтобы пополнить валютные резервы, и дальше оплачивать войну», – сказал Романюк.

«Поэтому не приходится надеяться, что мы сможем заставить Россию прекратить войну за какие-то месяцы. Россия имеет запас прочности продолжать войну ещё как минимум весь 2027 год.

А все те аналитические прогнозы, которые говорили, что «ещё в 2025-26 Россия загнётся» – нет, к сожалению, она и дальше находит ресурсы. И даже масштабирует производство ракет и бьёт по Украине. И мы ещё посмотрим, какой будет зима на фоне того, что у нас нет антибаллистики», – подытожил укро-эксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском ТВ «Галичина»: Россия так и не загнулась, а вот нам, похоже, гаплык

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора