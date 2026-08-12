ТВ «Галичина»: Россия так и не загнулась, а вот нам, похоже, гаплык
Надежды на крах экономики России не оправдываются. На ведение СВО хватит денег в бюджете ещё как минимум несколько лет.
Об этом на канале «Галичина» заявил председатель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У них внутренний долг страны – 26-27% от ВВП страны. А в США – более 127%. Поэтому им на это плевать, они это переживут. У них есть золото и бриллианты. Они продают золото на мировой арене для того, чтобы пополнить валютные резервы, и дальше оплачивать войну», – сказал Романюк.
«Поэтому не приходится надеяться, что мы сможем заставить Россию прекратить войну за какие-то месяцы. Россия имеет запас прочности продолжать войну ещё как минимум весь 2027 год.
А все те аналитические прогнозы, которые говорили, что «ещё в 2025-26 Россия загнётся» – нет, к сожалению, она и дальше находит ресурсы. И даже масштабирует производство ракет и бьёт по Украине. И мы ещё посмотрим, какой будет зима на фоне того, что у нас нет антибаллистики», – подытожил укро-эксперт.
English version :: Читать на английском ТВ «Галичина»: Россия так и не загнулась, а вот нам, похоже, гаплык