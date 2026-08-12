ТВ «Галичина»: Россия так и не загнулась, а вот нам, похоже, гаплык

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Надежды на крах экономики России не оправдываются. На ведение СВО хватит денег в бюджете ещё как минимум несколько лет.

Об этом на канале «Галичина» заявил председатель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них внутренний долг страны – 26-27% от ВВП страны. А в США – более 127%. Поэтому им на это плевать, они это переживут. У них есть золото и бриллианты. Они продают золото на мировой арене для того, чтобы пополнить валютные резервы, и дальше оплачивать войну», – сказал Романюк.