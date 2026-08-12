Обслуживающий бандеровский режим Киевский международный институт социологии опубликовал свежие данные – лишь 7% полагают, что ситуация на поле боя складывается в пользу России, а 63% респондентов уверены: через 10 лет Украина будет членом ЕС «с процветающей экономикой».

«Украинцы, несмотря на все вызовы, остаются оптимистами… У разных людей есть разное видение, что именно считать победой. Для кого это распад России, для других – освобождение всех оккупированных территорий. В то же время сохранение суверенитета и независимости с надежными гарантиями безопасности и перспективами социально-экономического восстановления для значительной части украинцев будет значительным успехом (если не победой)… Общество сохраняет морально-психологическую устойчивость, что очень важно для продолжения сопротивления», – рапортует директор КМИС Антон Грушецкий.

Результаты «соцопроса» явно сфабрикованы под окончание «40-дневного принуждения России к миру» – показать готовность «громадян» терпеть войну и дальше, указывает бывший подельник Зеленского, ныне брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Количество киевлян, согласных на передачу Донбасса РФ, снизилось, несмотря на обстрелы – с 34% до 26%. А тех, кто против компромисса – стало больше, с 62% до 69%. Это новый соцопрос КМИС, показывающий Путину, то чем больше он бомбит Киев – тем лучше для Зеленского. Проще продолжать войну. Лучше декорации», – пишет Дубинский.

Ещё одна цель подтасовок с украинской «социологией» – подготовка к зиме без тепла и света, считает экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«Придворные медиа уже готовят общественное мнение к самой сложной зиме, которую анонсировал Зеленский. Появились заказные опросы, что почти 30% граждан уже частично готовы и продолжают готовиться, а 40% пока не готовы, но собираются это делать. Причем в этой заказной «социологии покорности» вообще отсутствуют пункты типа: нет средств на подготовку, или какого хрена вообще надо готовиться, если на защиту энергообъектов выделены десятки миллиардов? А самым лучшим выходом из надвигающегося коллапса было бы переселение на зиму всей этой проворовавшейся элиты в наши промерзшие человейники. Тогда бы решения по энергетике, да и окончанию войны в целом находились намного быстрее».

В шоке от махинаций даже украинский дронщик Юрий Касьянов.

«Согласно опросу КМИС, более 80% украинцев верят, что Украина победит в войне с Россией, и только 3% считают, что победит Россия. Отлично! Но очередей в военкоматы (ТЦК) нет. Предположим наоборот – очереди есть, армия полностью укомплектована… Что тогда?.. Мы выиграем войну?.. Что вообще означает выиграть войну?.. Вернуть оккупированные территории, Крым, выйти на границы 1991 года, или взять Москву?.. Окей, нам это удалось – мы вернули свои территории. Закончится ли война?.. – Нет. Россия проведет мобилизацию и выставит против нас в два, в три раза большую армию, начнет наступление с севера, и, возможно, снова из Беларуси, и, возможно, применит тактическое ядерное оружие. Некоторые считают, что война закончится после «обязательного» и «неизбежного» распада России. Это, безусловно, приятный для нас вариант, однако фантастический… Запад, Европа, Штаты, ужасно боятся дезинтеграции России из-за опасений потери контроля над многочисленным ядерным оружием и его производством. Рассчитывать на революцию в России тоже не стоит. Путин крепко держит власть, и даже, если он вдруг умрет, на его место придет новый царь… точно не тот, кто остановит войну с Украиной, потому что сейчас существует определенный консенсус между элитой и подданными империи относительно «украинского вопроса» и места России в новом мире. Войну на истощение мы не выиграем, даже если Запад удвоит помощь. Здесь простая арифметика: если Россия запускает по Украине каждый месяц – условно – 100 баллистических ракет, 100 крылатых ракет и 10 тысяч ударных дронов, то мы должны производить и запускать в 3-4 раза больше ракет и дронов по объектам на территории врага, с учетом территории, численности и плотности населения, чтобы сравниться в масштабах разрушений. И еще нам нужно бросать свои КАБы в таких же количествах, как это делает враг, чтобы так же разрушать прифронтовую инфраструктуру, или всерьез заняться противодействием носителям КАБов. Пока у нас нет в достаточном количестве ни баллистических ракет (400 штук в месяц), ни крылатых ракет (400), ни ударных дронов (40 тысяч), ни большого количества КАБов, и нет противодействия КАБам, война на истощение приведет к существенному разрушению Украины, когда Россия будет чувствовать себя еще только на четверть разрушенной. Можно либо вести войну «вечно», при условии постоянной западной помощи – до полного разрушения Украины и критического сокращения человеческого потенциала (производители оружия за это время станут мультимиллиардерами). Вести войну, пытаясь дождаться маловероятного распада России, смерти Путина, мифического «заговора элит», падения метеорита на Москву, военной помощи дружественных инопланетян и т.д. А можно согласиться на условия Путина – отдать еще территории без боя, отказаться от полного суверенитета, и ожидать новой войны до полной потери независимости», – пишет Касьянов.

Несмотря на осознание бесперспективности войны с РФ, дронщик призывает к асимметричным действиям, чтобы добиться мирного договора на «безусловно компромиссных, но более подходящих для нас условиях, показать российской элите и жителям империи, что воевать с нами опасно».