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Молдова отзывает своего посла в России «для консультаций» после того, как 9 августа возле села Крокмаз Штефан-Водского района взорвался дрон, обломки которого повредили крыши и пристройки нескольких домов.

Полиция заявила, что аппарат такого типа «впервые» залетел в Молдову. Ранее через Днестр перелетали только безобидные «Герберы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Молдавский МИД назвал залет «грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности» страны. В результате падения беспилотника никто не пострадал.

Молдавский политолог Дмитрий Чубашенко высмеял затею с «консультациями».

«Ну какие, в самом деле, консультации могут быть у кишиневского начальства с его московским послом?! Между Молдовой и Россией все отношения практически разорваны. В «кастрированной» дипмиссии осталось три несчастных калеки, которые занимаются лишь тем, что смотрят в окно на проходящих по Кузнецкому мосту, да еще могут выйти прогуляться до Красной площади и по набережной в поисках гибридно-когнитивной «руки Москвы», – написал Чубашенко в своем тг-канале.

Однако посольство РФ в Кишиневе восприняло демарш серьезно и призвало Молдову «воздерживаться от дальнейших эскалационных шагов».

«В очередной раз отсутствие информации о принадлежности, радиолокационной фиксации и трассировке беспилотника не помешало молдавской стороне скоропалительно возложить всю ответственность на нашу страну. При этом официальный Кишинев предпочитает «не замечать» очевидных угроз, которые соседям и всему мировому сообществу создаёт поощряемый Западом террористический киевский режим», – говорится в заявлении дипмиссии.

Российские дипломаты ошиблись. Молдова не просто «замечает» киевский режим, но еще спешит предложить ему свои услуги, пренебрегая собственной безопасностью.

Так, бывший дунайский молдавский порт Джурджулешты, который Молдова зачем-то продала румынской государственной компании, уже использовался для доставки грузов для ВСУ, а после последних российских обстрелов Одессы готовится заработать как полноценный хаб. Лидер Конгресса русских общин Молдовы Валерий Клименко считает, что таким образом Молдова фактически нарушила свой нейтральный статус.

«Молдова сегодня, к сожалению, становится объектом военного вмешательства в этот российско-украинский конфликт. По Молдове, по порту рано или поздно будет нанесен ракетный удар для того, чтобы исключить поставку вооружений из Румынии через Молдову в Украину», – заявил Клименко.

На прошлой неделе молдавская президентка Майя Санду придумала еще одну цель для российских ракет. Она заявила, что намерена разрешить частным компаниям производить дроны-перехватчики для усиления защиты своего воздушного пространства.

Однако мало, кто сомневается, что молдавские дроны отправятся на Украину. Месяц назад бывший министр экономики, а ныне член совета по надзору нацбанка Молдовы Думитру Алайба заявил обэтом российским пранкерам, позвонившим ему от имени албанского министра иностранных дел.

Экс-министр обороны Молдовы Шалару уже посетил Киев для освоения опыта отверточного производства. А посол России в Молдове Олег Озеров заявил, что РФ уже располагает данными о производстве беспилотников в Вадул-луй-Водэ, и что эти дроны поставляются для нужд ВСУ.