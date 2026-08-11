Европейцы должны покорно слушаться Трампа и увеличивать финансирование НАТО, который якобы победил в двух мировых и Холодной войне.

Об этом на канале «School of War Podcast» заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейская стратегическая автономия – это фикция, ловушка и заблуждение. А лучшая стратегия для Европы – мы все должны больше тратить на оборону.

Нам всем стоит прислушаться к тому, что говорит президент Трамп – европейцам нужно больше тратить на оборону и усердно поддерживать Трансатлантический альянс», – сказал Джонсон.