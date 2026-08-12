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Ненависть и презрение к украинцам достигли в Польше таких масштабов, что политики начинают соревноваться в них перед выборами.

Об этом заявил Виталий Гайдукевич, телеведущий «5 канала» олигарха-террориста Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году в Варшаве не будет «Борщ-фестиваля». Хотя он проходил в Польше с 2022 года. Организаторы обращались и к госинститутам, и к частным структурам – ни одна из них не одобрила этот фестиваль», – попросила прокомментировать ведущая.

«В польском политическом мейнстриме не любить, ненавидеть или свысока относиться к украинцам – это тренд. Для них это билет в следующий парламент. Этим билетом будут пытаться воспользоваться разные политические силы, от разумных до полностью шовинистических. Потому что тот, кто будет пользоваться ненавистью к украинцам, тот будет иметь симпатии избирателей», – сказал Гайдукевич.

Причём, в таких настроениях в Польше он винит «российских ботов», но никак не героизацию властями Украины бандеровцев, виновных в Волынской резне.