«Они нас ненавидят! Отменили фестиваль борща!» – на телеканале Порошенко скулят о настроениях в Польше

Вадим Москаленко.  
12.08.2026 10:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Ненависть и презрение к украинцам достигли в Польше таких масштабов, что политики начинают соревноваться в них перед выборами.

Об этом заявил Виталий Гайдукевич, телеведущий «5 канала» олигарха-террориста Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ненависть и презрение к украинцам достигли в Польше таких масштабов, что политики начинают соревноваться...

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«В этом году в Варшаве не будет «Борщ-фестиваля». Хотя он проходил в Польше с 2022 года. Организаторы обращались и к госинститутам, и к частным структурам – ни одна из них не одобрила этот фестиваль», – попросила прокомментировать ведущая.

«В польском политическом мейнстриме не любить, ненавидеть или свысока относиться к украинцам – это тренд. Для них это билет в следующий парламент.

Этим билетом будут пытаться воспользоваться разные политические силы, от разумных до полностью шовинистических. Потому что тот, кто будет пользоваться ненавистью к украинцам, тот будет иметь симпатии избирателей», – сказал Гайдукевич.

Причём, в таких настроениях в Польше он винит «российских ботов», но никак не героизацию властями Украины бандеровцев, виновных в Волынской резне.

«Это было сделано российскими ботами, которые щедро паслись на польской ниве, распаляя ненависть к украинцам. И эта технология сработала.

И не могла не сработать, потому что Польша до сих пор находится в состоянии независимых исторических травм. И поляки как нация ещё не созрели до того, чтобы признать эти травмы. Это должно начаться с признания своих собственных ошибок», – сказал порохобот.

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English version :: Читать на английском «Они нас ненавидят! Отменили фестиваль борща!» – на телеканале Порошенко скулят о настроениях в Польше

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