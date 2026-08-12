Украинский полковник: Россия получила доступ ко всей документации ракетных разработок «Южмаша»

Игорь Шкапа.  
12.08.2026 11:53
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Днепропетровск, Украина


Из-за нехватки антибаллистических ракет к системам ПВО Украину ждут  тяжелейшие последствия осенью и зимой.

Об этом журналистке Людмиле Немыре заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за нехватки антибаллистических ракет к системам ПВО Украину ждут  тяжелейшие последствия осенью и зимой....

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Эксперт жалуется, что Украина упустила момент разработки своей собственной антибаллистики, а сейчас пытается «на коленке в режиме импровизации что-то изобразить».

По его словам, в стране были и есть наработки создания такого типа вооружений в КБ «Луч» (Киев) и на «Южмаше» (Днепропетровск).

«Несколько месяцев назад контрразведка СБУ целую сеть на «Южмаше» вскрыла агентов российских, которые слили практически всю документацию по этим разработкам. То есть, думать надо было раньше. Надо было думать, когда предупреждали о том, что надо в сфере национальной безопасности и обороны определённые шаги», – сказал полковник.

Он дал понять, что здесь вина Владимира Зеленского, который пришел к власти уже в то время, когда отношения с РФ накалялись.

«Не подумали, сейчас расхлёбываем. Поэтому с большой вероятностью осенью и зимой в этом году следует ожидать весьма печальных последствий», – предупредил Машовец.

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