Западные поставки боеприпасов к «Патриот» не перекрывают количество ракет, запускаемых по Украине Россией.

Об этом в эфире «5 канала» заявил советник украинского диктатора Сергей «Флеш» Бескрестнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам будет тяжело, потому что все видели, что происходит с ТЭЦ Киева. Почему я всегда говорю Киев? Потому что для русских, для врага нужно сделать показательно. А показательно – это атаковать столицу… Здесь проживает много населения, миллион, и если ты разрушишь одну ТЭЦ, например, Троещинскую или еще какую-то ТЭЦ, то у тебя без отопления может быть 200-300 тысяч человек. Это коллапс, это проблема.

У нас есть сейчас 4-5 месяцев. И это достаточное время, чтобы сделать подготовку к этой проблеме будущего, какие-то точки отопления, обогрева делать. У нас нет другого решения, потому что у нас есть проблема с баллистикой, с антибалистическими средствами.

И даже если мы будем получать от наших партнеров ракеты РАС-3 к«Патриоту», у россиян больше «Искандеров», С-400 – баллистики для того, чтобы нас атаковать…

Я знаю, как мы просим буквально по одной ракете каждую страну, мы пытаемся взять в долг эти ракеты, но мы понимаем, что мы получили, например, 30 ракет из Европы, был «Рамштайн», когда нам вся Европа дала 30 ракет. Но это буквально на одну атаку россиян», – жалуется Бескрестнов.