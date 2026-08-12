У России большое количество баллистических ракет, запасенных еще с прошлого года. В готовности к применению всегда находятся не менее 200 единиц, плюс ежемесячно в РФ производится порядка 70.

Об этом в эфире «5 канала» заявил советник украинского диктатора Сергей «Флеш» Бескрестнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, я хочу сказать, что у них действительно есть запасы баллистики. Это большие запасы… Сейчас еще запас баллистики с прошлого года. Баллистики у них где-то запас 200-300 ракет постоянно есть, они их хранят. Я могу сказать, что у них где-то, скажем об «Искандере», 60-70 ракет каждый месяц. То есть у них есть «Искандер», у них есть «Циркон» дополнительно, с которым мы не можем работать без антибалистической программы, у них есть «С-400», баллистическая ракета. И вот так понемногу-понемногу они имеют количество ракет», – заявил «Флеш».

Бескрестнов также пожаловался, что Украина не может нарушить производство баллистических ракет в России, потому что оно спрятано под землей:

«Это трудный вопрос, потому что баллистика производится под землей, очень трудно атаковать производство. Русские понимают, что это критическое производство для них и сохраняют их так, что их трудно было атаковать. Когда происходит запуск баллистических ракет, это не выбивается стационарно. То есть, нет такой площадки, где бы все там стояли россияне с ракетами и ждали время. Искандер-это установка, которая движется, выезжает на боевую позицию, постоянно маневрирует, разворачивается и стреляет».

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