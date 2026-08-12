США завязли на Ближнем Востоке, Россия усилит удары и давление на Украину, – Климкин

США все больше увязают в конфликте на Ближнем Востоке. Это значит, что Россия, почувствовав слабость мирового гегемона, будет давить на Украину и Европу еще больше.

Об этом в эфире LIGAnet заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в ближайшее время будет всплеск активности вокруг Западной Азии. Это значит, что люди, которые занимаются, в том числе, нашими переговорами, будут иметь голову, забитую другими вопросами. Это не обязательно плохо для нас, ведь иногда иметь меньше времени и принимать стратегические решения лучше, чем копаться в деталях, которые пытаются надеть на голову американцам в Кремле. Но это также открывает для Москвы простор для манипуляций, где они будут говорить: «Видите, американцы застряли, видите, американцы слабее. Давайте, заходите в переговоры», – будут говорить европейцам, – «и будем с вами теперь что-то разруливать, но на наших условиях». Думаю, что эта игра с европейцами на фоне того, что сейчас Кремль будет пытаться бить по нашей с вами критической инфраструктуре, по нашим эмоциям, по нашей устойчивости, поскольку в Кремле не идиоты, к сожалению. Поэтому в ближайшие месяцы в Кремле будут надеяться, что они будут бить именно по этому, а американцы будут отвлекаться на разные ближневосточные и другие истории. Одновременно будут забрасывать удочки в сторону Европы», – тревожится Климкин.

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