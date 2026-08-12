Игра в войнушки. Как мэр Бандерштадта помог Одессе «писюнами»
«Ты поц или где?». Мэр Львова Андрей Садовой примчался спасать Одессу от ракетных атак. Для этого первым делом он сфотографировался на фоне постамента поваленной Екатерины II (хохлатая собачонка пометила территорию). И радостно отрапортовал: «Повсюду гудят генераторы [нет света] — и в этом звуке отчетливо слышно: врагу здесь не место».
Но этого оказалось мало, поэтому для закрепления эффекта Садовой подарил военным пять дронов-перехватчиков STING для борьбы с «шахедами». «Потужный» гостинец он сопроводил ремаркой: «Наши Военно-Морские Силы становятся сильнее и технологичнее». За что в 122-й отдельной бригаде ТрО, где служат «боронящие» Одессу львовяне, его поблагодарили, пояснив, что ласково называют «стинги» «писюнами», и вручили поделку из обломков сбитого «шахеда».
Такой геволт из-за… пяти дронов.
Напомню, что во время последней разрушительной атаки 9 августа, по данным укровояк, по Одессе было запущено около ста дронов. Да и обычные рядовые сводки называют такие цифры: 70 БПЛА за ночь, 50, 40… Только за июль, согласно официальной статистике ВСУ, по Одессе было запущено более 620 ударных беспилотников… А тут пять! Всего пять дронов!
Но дело ведь не только в этом сравнительном позорище, а в том, что сознательно заразившие Одессу смертельной Украиной западэнцы, реально не понимают, что такое жизнь под постоянными бомбежками. Достаточно пройтись мимо вокзала во время воздушной тревоги и посмотреть, как на нее — просто тревогу, без взрывов! — реагируют одесситы и понаехавшие рагули. Первые — никак. Вторые же бегут в подземные переходы, бьются в падучей, звонят «родычам» и прощаются, вереща «тут как на войне!». Как на войне. КАК. А не НА. Так и живут четыре с половиной года, даже не зная, что такое контузия (разве что прирожденная). Пугаясь заунывных тревог, которых в Одессе — несколько сотен за месяц.
У них самих, пустивших войну на Украину, войны нет.
А поц Садовой просто это еще раз ярко подсветил. Для него «благотворительный» визит в Одессу с пятью погремушками — просто игра в войнушки, а не реальность.
Реальность же — это одесситы, которых забивают насмерть, даже не довозя до учебок, и йододефицитные львовяне, служащие в стерильных условиях, одним нажатием кнопки, «смешно» гогоча про «писюны», стирающие Одессу с лица Земли. И им не то что не жалко — им за это еще и награды дают. Ну что ж, хорошо придумано. Можно даже сказать, гениально.
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