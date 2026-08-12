«Ты поц или где?». Мэр Львова Андрей Садовой примчался спасать Одессу от ракетных атак. Для этого первым делом он сфотографировался на фоне постамента поваленной Екатерины II (хохлатая собачонка пометила территорию). И радостно отрапортовал: «Повсюду гудят генераторы [нет света] — и в этом звуке отчетливо слышно: врагу здесь не место».

Но этого оказалось мало, поэтому для закрепления эффекта Садовой подарил военным пять дронов-перехватчиков STING для борьбы с «шахедами». «Потужный» гостинец он сопроводил ремаркой: «Наши Военно-Морские Силы становятся сильнее и технологичнее». За что в 122-й отдельной бригаде ТрО, где служат «боронящие» Одессу львовяне, его поблагодарили, пояснив, что ласково называют «стинги» «писюнами», и вручили поделку из обломков сбитого «шахеда».

Такой геволт из-за… пяти дронов.

Напомню, что во время последней разрушительной атаки 9 августа, по данным укровояк, по Одессе было запущено около ста дронов. Да и обычные рядовые сводки называют такие цифры: 70 БПЛА за ночь, 50, 40… Только за июль, согласно официальной статистике ВСУ, по Одессе было запущено более 620 ударных беспилотников… А тут пять! Всего пять дронов!

Но дело ведь не только в этом сравнительном позорище, а в том, что сознательно заразившие Одессу смертельной Украиной западэнцы, реально не понимают, что такое жизнь под постоянными бомбежками. Достаточно пройтись мимо вокзала во время воздушной тревоги и посмотреть, как на нее — просто тревогу, без взрывов! — реагируют одесситы и понаехавшие рагули. Первые — никак. Вторые же бегут в подземные переходы, бьются в падучей, звонят «родычам» и прощаются, вереща «тут как на войне!». Как на войне. КАК. А не НА. Так и живут четыре с половиной года, даже не зная, что такое контузия (разве что прирожденная). Пугаясь заунывных тревог, которых в Одессе — несколько сотен за месяц.

У них самих, пустивших войну на Украину, войны нет.

А поц Садовой просто это еще раз ярко подсветил. Для него «благотворительный» визит в Одессу с пятью погремушками — просто игра в войнушки, а не реальность.

Реальность же — это одесситы, которых забивают насмерть, даже не довозя до учебок, и йододефицитные львовяне, служащие в стерильных условиях, одним нажатием кнопки, «смешно» гогоча про «писюны», стирающие Одессу с лица Земли. И им не то что не жалко — им за это еще и награды дают. Ну что ж, хорошо придумано. Можно даже сказать, гениально.