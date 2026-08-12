Российский полковник: Нужно специально пропускать суда в Одессу, а потом бить у причалов

Максим Столяров.  
12.08.2026 11:26
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Украина


Россия пока не задействует вооружения, способные топить суда, идущие в порты Большой Одессы. Выгоднее их пропускать к берегу, а потом подбивать дронами у причальной стенки.

Об этом заявил полковник Центрального аппарата Минобороны в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия пока не задействует вооружения, способные топить суда, идущие в порты Большой Одессы. Выгоднее...

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«Пароход утопить – не такая простая задача, как кажется. При необходимости – будут и топить, но зачем?

В армии главенствует принцип необходимой достаточности. И никто ради красивой телевизионной картинки ничего делать не будет. Ряд средств поражения на именно «утопить» – он другой, и дороже.

А надо сделать таким образом, чтобы суда в Одессу боялись заходить. Для этого поражения целей вполне достаточно, а потом там в любом случае дорогостоящий ремонт», – сказал Трухан.

«А что он будет делать, если поражён у причальной стенки? Если он в таком месте поражён, и не в состоянии двигаться – это такой геморрой его оттуда убрать. Потому что там он место занимает, а другой туда не подойдёт», – добавил полковник.

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English version :: Читать на английском Российский полковник: Нужно специально пропускать суда в Одессу, а потом бить у причалов

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