Россия перевыполняет план по ракетам, будет «черная зима», – укро-эксперт

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Россия перевыполняет план по производству ракет, и уже осенью начнутся массированные удары по украинским объектам электроэнергетики, а впереди самостийную державу и вовсе ждет «черная зима».

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочется нам этого или нет, но российский ВПК перешёл на режим 24 часа 7 дней в неделю. То есть, в отличие от наших европейских партнёров, усиленно масштабируют производство. И то, что по «Ониксам», как сказал Скибицкий, годовой план выполнен за 7 месяцев, это повод действительно задуматься. И то, что вот эти ракеты, которые летят по сути, по баллистической траектории на гиперзвуке, – это крайне сложные для перехвата ракеты. Судя по всему, действительно, отказались от масштабирования производства «Кинжалов», Х-32 в пользу «Цирконов» и «Искандеров». Увы, но эта баллистика демонстрирует достаточно высокую эффективность. Если у «Кинжала» довольно высокий коэффициент вероятностного отклонения от цели, то «Циркон», так или иначе, в цель попадает, равно как и «Искандер». По мере сокращения светового дня начнут гасить подстанции, будут бить по остаткам энергетики… Поэтому то, что нас ждёт чёрная зима, это, по-моему, и президент признал о том, что тепловая энергетика разрушена. Но эксперты говорят о том, что у нас вынесено, разрушено или повреждено 80% маневровой генерации», – напомнил Золотарев.

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