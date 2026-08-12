Рупор соросятни рассказал о полном провале украинского «плана стойкости»
Украина практически не готова к отопительному сезону, чем «обязательно воспользуются русские».
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил депутат ВР Ярослав Железняк, один из рупоров соросят, конкурирующих с Зе-режимом борьбе за власть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, как обстоит дело с подготовкой объектов энерегтики к зиме, на что его собеседник заметил, что не очень хотел бы выносить на обсуждение эту тему, учитывая чувствительность информации.
«Но готовы менее, чем на 50%. Большая часть планов устойчивости не имплементирована. И мы, к сожалению, это увидим уже в этом отопительном сезоне. Поэтому правительство, и предыдущее, и это – не догоняет эти планы», – сказал депутат.
По его словам, обещания 10 гигаватт резервной генерации не выполнены.
«Учитывая, что у врага много ракет, сотни ракет, как вы видите, не сильно мы их можем сейчас сбивать. И, к сожалению, наверное, количество, даже теоретическое того, что нам могут дать партнеры, все равно не перекрывает количество баллистических ракет.
Не надо быть гением военного мнения, чтобы понять, что как только начнутся холодные периоды в Украине, то сразу они будут использовать это по энергетике, теплу и, наверное, водоснабжению, если будут видеть эти уязвимости», – подкидывает ужасов Железняк.
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