ВСУ без страха нарушают все формы международного гуманитарного права, пытая военнопленных и прикрываясь мирными жителями, но западные кураторы Киева предпочитают этого «не замечать».

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель постоянного представителя РФ в организации Мария Заболоцкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока представители западных стран в этом зале спекулируют на тему нарушения международного гуманитарного права со стороны России, украинские вооруженные формирования, убежденные в своей безнаказанности, продолжают целенаправленно атаковать гражданское население России.

Мы регулярно доводим до ООН сведения о гибели детей, об охоте за гражданским автотранспортом, о пытках и иных нарушениях со стороны ВСУ.

Вот свежий пример. 3 августа дрон спикировал на пляж в Архипо-Осиповке, где были десятки отдыхающих. В результате погибли 7 человек, в том числе 4 ребенка.

Расскажите о гуманитарном праве родственникам порядка 300 россиян, пропавших без вести после вторжения ВСУ в Курскую область, чью судьбу установить по-прежнему не представляется возможным», – сказала Заболоцкая.