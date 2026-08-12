Запад выписал Киеву индульгенцию на любые нарушения гуманитарного права – Заболоцкая в ООН

Максим Столяров.  
12.08.2026 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 232
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


ВСУ без страха нарушают все формы международного гуманитарного права, пытая военнопленных и прикрываясь мирными жителями, но западные кураторы Киева предпочитают этого «не замечать».

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель постоянного представителя РФ в организации Мария Заболоцкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ без страха нарушают все формы международного гуманитарного права, пытая военнопленных и прикрываясь мирными...

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«Пока представители западных стран в этом зале спекулируют на тему нарушения международного гуманитарного права со стороны России, украинские вооруженные формирования, убежденные в своей безнаказанности, продолжают целенаправленно атаковать гражданское население России.

Мы регулярно доводим до ООН сведения о гибели детей, об охоте за гражданским автотранспортом, о пытках и иных нарушениях со стороны ВСУ.

Вот свежий пример. 3 августа дрон спикировал на пляж в Архипо-Осиповке, где были десятки отдыхающих. В результате погибли 7 человек, в том числе 4 ребенка.

Расскажите о гуманитарном праве родственникам порядка 300 россиян, пропавших без вести после вторжения ВСУ в Курскую область, чью судьбу установить по-прежнему не представляется возможным», – сказала Заболоцкая.

«По последним сообщениям, целая группа наемников сейчас дислоцируется в детском спортивном оздоровительном лагере в селе Спрыня Львовской области. На это прямо жалуются родители несовершеннолетних в соцсетях.

Кроме того, на территории этого сугубо гражданского комплекса располагаются арсеналы с вооружением нескольких подразделений ВСУ.

Не узнаете вы от организаторов, которые якобы беспокоятся о соблюдении МГП и об изощренных пытках и унижениях, моральных и физических издевательствах, в том числе с использованием электрических стульев, других приспособлений, которым подвергаются российские военные.

Задокументированы показания о сексуальном насилии и угрозах насилием, пытках в виде лишения сна, воды, питания и целым рядом других истязаний», – добавила она.

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